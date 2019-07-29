Гречаный: Уверена, что процесс демократизации в Республике Молдова восторжествует (ВИДЕО)

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Сегодня, вместе с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, премьер-министром РМ Майей Санду и депутатами Парламента РМ спикер Зинаида Гречаный приняла участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию со дня принятия Конституции Республики Молдова – основного закона нашего государства.

Гречаный отметила, что это – особенный день, наполненный символическим содержанием, который напоминает всем нам о верховенстве закона и демократии, об уважении прав и свобод каждого гражданина нашего государства.

– Но сегодня мы говорим также об искажении этих ценностей, о толкованиях в интересах определенных политических сил или даже отдельных лиц. Предыдущие годы были сложными, когда под прикрытием так называемых «реформ» мы фактически стали свидетелями подмены Конституции клановыми интересами, когда гаранта суверенитета и независимости нашего государства пытались заменить теми, кто был готов к любому нарушению ради продвижения определенных законов, продиктованных амбициями и личными разочарованиями, – подчеркнула она.

Вместе с тем Зинаида Гречаный выразила уверенность в том, что процесс демократизации в Республике Молдова восторжествует, и наше государство будет приведено в соответствие с международными стандартами в вопросе обеспечения основных прав и свобод.

Полное выступление спикера смотрите ниже: