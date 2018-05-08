Гречаный: Уверена, что под руководством Путина Россия достигнет новых успехов в своем развитии, а отношения между нашими странами будут развиваться (ФОТО)

От имени Партии социалистов РМ и от себя лично председатель Партии социалистов поздравила Владимира Путина с официальным вступлением в должность Президента Российской Федерации.

– Уверена, что под руководством Владимира Путина Россия достигнет новых успехов в своем развитии, а отношения между нашими странами будут развиваться. Отмечу, что благодаря личным усилиям Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Молдова Игоря Додона, за прошедший год было решено множество важнейших вопросов, которые касаются нашей страны и наших граждан. Подчеркну, что Партия социалистов Республики Молдова поддерживает лидера ПСРМ Игоря Додона во всех инициативах, связанных с укреплением сотрудничества с Российской Федерацией, – написала она на своей странице в соцсети.

Зинаида Гречаный также отметила, что возглавляемое ей формирование будет также развивать межпартийные связи с пропрезидентской партией «Единая Россия», с которой Партия социалистов РМ подписала в прошлом году соглашение о сотрудничестве. В заключение она пожелала Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов на посту Президента Российской Федерации.

Ранее поздравление российскому лидеру в связи с официальным вступлением в должность президента направил и Игорь Додон.