Гречаный: Уверена, что кишиневцы выберут настоящего хозяйственника! (ВИДЕО)

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный проголосовала сегодня за генерального примара Кишинева, который “будет избран с первого тура”, за того, кто станет настоящим хозяином и будет уделять внимание всем жителям муниципия, кто не понаслышке знает обо всех проблемах города. Гречаный надеется, что такой же выбор сделают и все жители Кишинева.

– Наши ожидания заключаются в том, чтобы на эту должность пришел человек, который не будет использовать пост генерального примара как политический трамплин в своей карьере. Генеральный примар должен заботиться о том, чтобы в Кишиневе было комфортно. Думаю, что этого же хочет каждый житель Кишинева, – сказала она.

Напомним, сегодня, 20 октября, проходят всеобщие местные выборы.