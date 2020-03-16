Гречаный: Уверена, что Гацкан будет успешно представлять в парламенте интересы всех жителей Хынчештского района!

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Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова, врач Штефан Гацкан одержал убедительную победу на новых парламентских выборах в округе № 38 (Хынчешты), которые состоялись в воскресенье, 15 марта. В результате, фракция ПСРМ, самая крупная в парламенте, укрепляется и насчитывает в настоящее время 37 депутатов.

Кандидат от ПСРМ провел исключительно позитивную избирательную кампанию, основанную на его профессиональных и человеческих качествах, на решениях в поддержку граждан Хынчештского района, отметила на своей странице в соцсети председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Этот подход позволил Штефану Гацкану одержать победу на выборах с категорическим результатом, несмотря на многочисленные клеветнические кампании против него, нападки на его личность и фальсификации, выдвинутые его оппонентами в конце избирательной кампании, считает она.

– Победа на выборах в Хынчештах – это совместные усилия нашего кандидата и эффективная работа команды ПСРМ, представители которой посетили все домохозяйства в округе. Избрание кандидата-социалиста в районе, где традиционно голосуют за правые партии, является демонстрацией поддержки правительства, сформированного ПСРМ, и действий, предпринимаемых Партией социалистов в интересах людей, – подчеркнула Гречаный.

Штефан Гацкан и Партия социалистов благодарят избирателей Хынчештского района за голосование в воскресенье. Опыт и профессионализм доктора Штефана Гацкана будут очень полезны в деятельности парламента, особенно в этот период мировой пандемии коронавируса, считает лидер социалистов.

– Мы уверены, что Штефан Гацкан будет успешно представлять интересы всех жителей Хынчештского района, независимо от их политического выбора. Как мы и обещали в предвыборной кампании, будущий депутат-социалист будет работать для Хынчешт, для всей страны! – подытожила она.