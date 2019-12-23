Гречаный: Успехи и прогресс Гагаузии могут служить примером для других регионов страны (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ приняла сегодня участие сегодня в торжествах, приуроченных к 25-летию автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери), которые состоялись во Дворце республики, вместе с Президентом РМ Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, башканом Гагаузии Ириной Влах, депутатами и членами правительства, представителями местных органов власти, дипломатического корпуса и гражданского общества.

В своем поздравительном послании она передала самые добрые пожелания всем жителям региона. Спикер напомнила, что политическая договорённость о создании Гагаузской автономии в составе Республики Молдова привела к урегулированию непростой политической ситуации, сложившейся после 1990 года, к стабилизации в отношениях между Кишиневом и Комратом, а также открыла широкие перспективы для развития региона.

– Историческое решение парламента позволило гагаузскому народу сделать стремительный шаг в своем политическом, социально-экономическом и культурном развитии, благодаря чему Гагаузия заняла достойное место в структуре нашего государства. Успехи и прогресс Гагаузии могут служить примером для других регионов страны, – сказала она. Спикер подчеркнула, что парламент уделяет самое пристальное внимание развитию автономии, укреплению сотрудничества с региональными властями. В этом контексте она отметила создание новой рабочей группы по рассмотрению особого статуса Гагаузии, что обеспечит платформу для интенсификации связей между Кишиневом и Комратом. – Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между парламентом и Народным собранием на благо всех жителей страны. Крайне важно, чтобы голос Гагаузии был услышан во всей Молдове, прежде всего, с трибуны парламента. Я твердо убеждена в том, что участие депутатов Народного собрания в работе комиссий и рабочих групп Парламента РМ, в обсуждении актуальных для автономии проектов, поможет скорректировать законодательство и в целом решать текущие проблемы, с которыми сталкиваются граждане региона, – добавила Зинаида Гречаный. Она также отметила, что одним из приоритетов Парламента Республики Молдова является развитие социально-экономического потенциала Гагаузии как гарантия стабильности общества и благополучия жителей. – Мы будем продолжать работать над укреплением государственности Республики Молдова, совместно определять наши настоящие и будущие приоритеты, – подытожила спикер.