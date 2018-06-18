Гречаный: У социалистов есть решение для каждой из накопившихся в стране проблем

16 и 17 июня Партия социалистов провела Дни политического информирования граждан по всей республике.

В эти дни по сложившейся уже традиции депутаты парламента, советники всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» вышли на улицы населенных пунктов, чтобы напрямую пообщаться с жителями республики, обсудить с ними важнейшие событиях, которые произошли в стране и за рубежом, и вручить им свежий номер газеты «Социалисты», отметила на своей странице в соцсети председатель формирования Зинаида Гречаный.

⁃ А важных тем накопилось немало. Это и манипуляции правящего большинства и послушного ему Конституционного суда вокруг статуса русского языка как языка межнационального общения, и скандальные решения по цене на бензин и дизтопливо, и вмешательство правительства в деятельность независимых органов, и хаос с незаконным строительством в столице. По каждому из этих вопросов у ПСРМ есть четкая позиция и выработано предложение по решению проблемы, – добавила она.

Председатель ПСРМ отметила слаженную работу команды формирования и поблагодарила каждого за участие в Днях информирования граждан.

⁃ Отмечу, что именно благодаря организованности и сплоченности команды ПСРМ, каждый член которой вносит свой вклад в общее дело, Партия социалистов сегодня является самой многочисленной и авторитетной политической силой в республике, – подытожила она.

Напомним, что ПСРМ регулярно проводит дни информирования граждан.