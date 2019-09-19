Гречаный: У ПСРМ – сильные команды кандидатов и программы, специально разработанные для каждого района! (ФОТО)

Гречаный: У ПСРМ – сильные команды кандидатов и программы, специально разработанные для каждого района! (ФОТО)

Сегодня у председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный состоялись новые встречи с избирателями – в городах Глодяны и Фалешты. Гречаный представила кандидата ПСРМ в примары города Глодяны, Руслана Берника, и его команду для всего района, а также кандидата ПСРМ в примары города Фалешты, Михаила Нани, и его районную команду.

– Отрадно, что люди с охотой и желанием идут на встречу с кандидатами ПСРМ. Они понимают, что у Партии социалистов сильные команды в районах, у них программы, разработанные специально для каждого района, и им под силу справиться со всеми проблемами. Вместе мы все решим! – отметила она. 

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

 

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