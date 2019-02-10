Гречаный: У ПСРМ есть не только комплексная программа развития страны, но и профессионалы, способные ее реализовать! (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с жителями села Трибисауцы Бричанского района и сел Корестоуцы и Ходороуцы Окницкого района.

– Со многими из тех, кто пришел на встречи, я знакома, учитывая, что я значительную часть своей жизни провела в Бричанском районе, выросла там, и не первый раз бываю в этих населенных пунктах. Поэтому мы нередко говорим с людьми прямо на улице, и они ведут себя очень искренне и откровенно, – поведала на своей странице в соцсети лидер ПСРМ.

Гречаный рассказала гражданам о своей предвыборной программе кандидата в депутаты парламента по 1 одномандатному округу. Она, в частности, объяснила, у Партии социалистов есть не только комплексная программа развития страны и каждого населенного пункта в отдельности, но команда профессионалов, которая способная реализовать эту программу. Также она рассказала о том, что фракция ПСРМ в парламенте уже разработала и подготовила к принятию большой пакет социально-экономических инициатив, призванных улучшить жизнь граждан.

– Уверена, что вместе мы сможем изменить ситуацию в стране к лучшему! – подчеркнула лидер ПСРМ.