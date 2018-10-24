Гречаный: У Партии социалистов своя повестка (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный опровергла в эфире Радио Спутник Молдова обвинения внепарламентской оппозиции о так называемом «тандеме с ДПМ».

Зинаида Гречаный отметила, что внепарламентская оппозиция, которая обвиняет сегодня социалистов, на самом деле практически в течение девяти лет находилась у власти, в составе правящего большинства, и голосовала за законы, которые покрывали мошенничества, в том числе в отношении бюджета.

– У Партии социалистов своя повестка. Зачем нам этот тандем? Мы голосовали за кого-то из них? Мы привели кого-то в правительство? Нет. У этих обвинений есть скрытая причина. Социалистов обвиняют те политики, которые прекрасно знают о своих низких рейтингах и антирейтингах, таким образом желая снизить и наш рейтинг. Однако все опросы свидетельствуют, что рейтинг социалистов только растет, так что они зря стараются, – сказала она.

В рамках этой же программы председатель ПСРМ отметила, что Партия социалистов не голосует за антисоциальные проекты или за проекты, которые продвигают интересы конкретных партий или правлений, а поддерживает только проекты в интересах граждан. В данной связи она напомнила, что фракция ПСРМ инициировала рассмотрение в парламенте уже сотен проектов, в том числе социальных и предложенных Президентом Республики Молдова, но не все из них поддерживаются парламентским большинством. Гречаный также отметила парадоксальную ситуацию, когда проекты ПСРМ отклоняются парламентским большинством, а затем представители правящего большинства выдают их за свои инициативы, то есть выходят в парламент с плагиатом.

– Тем не менее, мы поддерживаем эти проекты, и мы будем голосовать за них, потому что они отвечают интересам граждан, молодых семей, пожилых людей. Некоторые проекты должны быть поддержаны, особенно когда речь идет об устранении последствий так называемой валоризации пенсий. Это трагедия, потому что практически 130 тысяч из 650 тысяч пенсионеров были исключены из процесса повышения пенсий, как будто их и не было, – добавила она.