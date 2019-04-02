Гречаный: У кого-то 7 законодательных инициатив, а у социалистов их – 300

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Договариваться о голосовании за те или иные проекты, пока нет парламентского большинства, нет смысла. Об этом в рамках брифинга для прессы заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, подчеркнув, что за последние 2 года ПСРМ выдвинула порядка 300 инициатив, однако ни одна из них не была принята по причине того, что у социалистов не было поддержки в парламенте.

– У кого-то 7 законопроектов, а у нас – почти 300. За последние 2 года мы выдвигали их в парламенте, но они не были приняты. Почему? Потому что не было коалиции, которая обеспечила бы голосование за эти хорошие законодательные инициативы, – сказала она.

В данной связи Гречаный подчеркнула, что социалисты не могут соглашаться или не соглашаться с инициативами, выдвинутыми бывшим блоком “Акум”, пока нет парламентского большинства, которое поддержит эти инициативы. В противном случае обсуждения данных законопроектов просто бессмысленны, сказала она.

Лидер ПСРМ также в очередной раз отметила, что у социалистов есть свои кандидаты на должность премьера и на другие руководящие должности в государстве, однако их обсуждать также нет смысла, пока нет парламентского большинства. Подводя итог, Гречаный в очередной раз заметила, что социалисты ни перед кем не закрывали двери, и что их приглашение было озвучено блоку “Акум”, а не каким-либо отдельным депутатам.