Гречаный: Трагедия армян не должна быть забыта! (ФОТО)

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В рамках визита в Армению спикер Парламента РМ возложила цветы на Мемориальном комплексе Цицернакаберд и почтила память погибших минутой молчания.

Зинаида Гречаный посетила также музей-институт Мемориала жертвам геноцида 1915 года и сделала запись в Книге почетных гостей:

– Трагедия армян не должна быть забыта, поскольку забвение может означать возможность повторения подобных преступлений в будущем. Выражаем искреннее сочувствие в связи с драмой, произошедшей с армянским народом. Мы принимаем близко к сердцу его боль и чтим память погибших. Бог да упокоит души всех павших, пусть они покоятся с миром.