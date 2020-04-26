Гречаный: Трагедия 26 апреля 1986 года преподнесла нам тяжелый урок, который особенно актуален сегодня

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34 года прошло с трагического дня катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС и затронула большую часть мира. Боль в наших сердцах не прошла и сегодня. Безмерны наша благодарность тем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, героям, которые ушли из жизни в результате возникших болезней, и сострадание к их семьям.

Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламента Зинаида Гречаный.

– Трагедия 26 апреля 1986 года преподнесла нам тяжелый урок, который особенно актуален в этот период, когда весь мир борется с пандемией “COVID-19”. Это новый глобальный вызов, с которым мы должны справиться так же сплоченно и солидарно, как и тогда. От имени парламента я хотела бы отметить, что жизнь и безопасность граждан являются наивысшим приоритетом в работе государственных органов. Для этого мы ответственно работаем и в дальнейшем будем продолжать прилагать все усилия на благо граждан Республики Молдова, – подчеркнула она.

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