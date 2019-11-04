Гречаный: Только через единство, разнообразие и патриотизм можно обеспечить мир и благосостояние народов

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От имени молдавского народа и от себя лично спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный направила самые искренние поздравления по случаю Дня народного единства Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Васнецову.

Председатель парламента передала самые тёплые пожелания народу Российской Федерации в связи с этим большим праздником, ставшим символом примирения, терпимости и открытости современной России.

– Только через единство, разнообразие и патриотизм можно обеспечить мир и благосостояние наших народов. Пользуясь случаем, выразила глубокую признательность за поддержку и усилия по укреплению дружбы между нашими странами, связанными общей историей, – отметила она.