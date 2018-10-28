Гречаный: Точно так же все вместе мы очистим от разрушительного режима евроунионистов нашу страну (ФОТО)

Председатель ПСРМ вместе с активистами и сторонниками формирования приняла участие в акциях по благоустройству территории в рамках Национального дня озеленения.

– В преддверии выборов этот субботник приобретает для нас особое значение. Точно так же, как сегодня мы очищаем свой город, село, свой двор и сквер от мусора и грязи, точно также мы все вместе очистим страну от разрушительного режима евроунионистов в результате парламентских выборов и начнем восстанавливать наш город и нашу страну, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Стоит подчеркнуть, что вчера социалисты провели субботники по всей стране, в том числе в 11 – в Кишиневе: провели уборку и посадили деревья во всех секторах столицы, посадили зеленые аллеи возле Мемориала воинской славы «Вечность» и у Ворот города.