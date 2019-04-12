Гречаный: Своим поведением “АКУМ” толкает страну в досрочные выборы (ВИДЕО)

Гречаный: Своим поведением “АКУМ” толкает страну в досрочные выборы (ВИДЕО)

Поведение лидеров блока “АКУМ” свидетельствует о том, что они не готовы взять на себя ответственность за власть в стране. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, которая поделилась своим видением происходящих внутри блока процессов. 

– Вероятно, они рассчитывают на что-то другое: что они будут в оппозиции, и за счет этого вырастут. Мне кажется, они глубоко ошибаются, в том числе, и перед своим электоратом. Когда их избиратели видят их позицию, когда они хотят себе всё и ни с кем не хотят делиться, имея только 26 мандатов, – пусть попробуют. Мне кажется, они добиваются досрочных выборов. И они толкнут страну в досрочные выборы. Это будет их решение, и оно будет совершенно неправильным, – сказала она. 

Гречаный также отметила, что недостаточно только пройти в парламент. Нужно еще и знать, что “делать с этими мандатами”.

– Они претендуют на правительство, но у них нет четкого понятия, как нужно руководить страной. Они говорят, что только они готовы привлечь внешние инвестиции. Но мы должны понимать другое: не может выжить страна, если бюджет сформирован таким образом, что 30% из объема бюджета – это внешняя финансовая помощь в виде кредитов. Мы должны понимать, где наши внутренние резервы, как нам превратить экономику из экономики потребления – в экономику производства и экспорта. Вот это мы должны делать. Мы должны договариваться и проводить такую внешнюю политику, чтобы дружить со всеми, и от этого были бы в выигрыше Молдова и народ, – подытожила она. 

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