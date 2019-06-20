Гречаный: Стабильность – приоритет новой власти

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Экономическая и политическая стабильность – приоритет новой власти в Молдове. Об этом заявила председатель парламента Зинаида Гречаный в рамках встречи с послом Нидерландов в Молдове с резиденцией в Бухаресте Стеллой Роннер-Грубачич.

В ходе беседы спикер сообщила голландскому дипломату, что для новой власти очень важно, чтобы произошедшие в стране изменения смогло ощутить население Молдовы. В данной связи, Зинаида Гречаный подчеркнула, что и законодательная, и исполнительная власть едины во мнении: законы и их правильное внедрение должны стоять во главе угла.

– Парламентское большинство было полностью поддержано жителями РМ. Поддержка населения и наших иностранных партнеров очень сильно нам помогла в этот период перехода власти, – сказала она.

Кроме того, Гречаный попросила посла Нидерландов в Молдове оказать поддержку и помощь в расследованиях, начатых новой властью. В свою очередь, голландский дипломат заявила о полной поддержке и парламента, и правительства Молдовы со стороны Нидерландов, и поспешила поздравить молдавский народ с политическими успехами последних недель. Также Стелла Роннер-Грубачич призвала руководство Молдовы продолжать действовать с той же смелостью на благо государства и людей.