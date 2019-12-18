Гречаный – сотрудникам полиции: Порядок и мир в обществе зависят от добросовестного выполнения вами службы!

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С Днем полиции всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравила и председатель парламента Зинаида Гречаный. От имени законодательного органа страны она выразила им признательность за деятельность, полную риска, за самоотверженность, которую они проявляют ежедневно, а от имени граждан – благодарность за обеспечение и защиту безопасности жизни и имущества людей.

– Порядок и мир в обществе зависят от добросовестного выполнения вами службы. Поэтому я призываю вас служить Республике Молдова и в дальнейшем с преданностью и достоинством. По случаю вашего профессионального дня, а также наступающих зимних праздников, я желаю вам признания и уважения коллег, здоровья и радости, и пусть Бог защищает ваши семьи! – подчеркнула спикер.