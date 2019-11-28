Гречаный: Социальная сфера и инфраструктура будут приоритетными в госбюджете 2020 года

0

Важная часть государственного бюджета на 2020 год будет посвящена социальной области и инвестициям в инфраструктуру. Об этом председатель парламента Зинаида Гречаный заявила в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова.

По словам спикера, в инфраструктуру будет инвестировано более миллиарда леев, вследствие чего будут созданы рабочие места, необходимые для реализации программ по развитию. В социальной области проект бюджета предполагает индексацию пенсий два раза в год, выделение помощи к зимним праздникам более чем 600 тысячам пенсионеров, пособия для молодых специалистов, поддержку педагогов, медиков, в особенности в сельской местности, и другие социальные инициативы, в которых нуждаются граждане, пишет пресс-служба парламента.

Гречаный также отметила, что власти намерены продолжать запущенные ранее инвестиционные проекты в сотрудничестве с партнерами по развитию.

Спикер добавила, что рассмотрение проекта бюджета страны на 2020 год будет приоритетным для депутатов.