Гречаный: Социалисты создадут коалицию только с народом Молдовы! (ВИДЕО)

Гречаный: Социалисты создадут коалицию только с народом Молдовы! (ВИДЕО)

25 января Партия социалистов начала свою предвыборную кампанию у Арки Победы в Кишиневе. Сегодня, 22 февраля, социалисты завершили ее на этом же месте. Как отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, возглавляемое ей формирование намерено победить на предстоящих парламентских выборах, поскольку “эта победа нужна не нам, а всему народу Республики Молдова”. 

Гречаный отметила, что за время предвыборной кампании социалисты провели более 8000 встреч по всей Молдове и лично пообщались более чем с 500 тысячами избирателей. Граждане хотят перемен к лучшему в Молдове, и социалисты знают, как этого добиться, сказала она.

В то же время председатель ПСРМ подчеркнула, что после выборов возглавляемое ей формирование намеревается вступить в коалицию только с народом Республики Молдова. Зинаида Гречаный также в очередной раз призвала граждан не реагировать на страшилки властей о том, что они останутся без работы или без пенсий.

– Невозможно уволить всю страну, нельзя лишать пенсионеров и без того мизерной пенсии. Поэтому мы призываем всех граждан прийти на выборы. Массовое участие и неравнодушие помогут нам всем победить. Только это может спасти Молдову! – призвала она. 

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