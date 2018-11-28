Гречаный: Социалисты приняли и помогли сотням тысяч граждан Молдовы (ВИДЕО)

Пока еще действующий парламент давно должен был уйти в отставку, так как он обладает минимальным доверием населения – пожалуй, меньшим из всех государственных учреждений. Об этом заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный в рамках пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности фракции ПСРМ в парламенте страны.

Тем не менее, сказала она, на протяжении 4 лет мандата парламента фракция Партии социалистов всегда была рядом с гражданами, а каждый из 24 депутатов ПСРМ каждый понедельник все эти 4 года проводил прием населения. Социалисты пообщались с сотнями тысяч граждан, многим из которых удалось помочь.

– Мы инициировали сайт petitia.md, куда были поданы сотни тысяч обращений граждан. Мы старались ответить на каждое обращение. Мы сделали тысячи обращений депутатов к различным органам на основании запросов граждан, – сказала она.

Гречаный напомнила, что социалисты выступили с множеством инициатив о проведении слушаний в парламенте по различным темам: начиная с кражи миллиарда и заканчивая строительством гидроцентралей на Днестре. Питание в детских садах и школах, стоимость лекарств и медицинских услуг и многие другие вопросы фракция ПСРМ постоянно поднимала на заседаниях законодательного органа. Некоторые слушания состоялись, другие, неудобные для руководства страны, были отклонены.

– За этот период наша фракция зарегистрировала 283 законодательные инициативы по различным тематикам. Большинство из них были социальными – 66. Около 60 экономических инициатив, были юридические, политические инициативы. Из 283 инициатив правящее большинство отклонило 132. Только 50 были приняты в окончательном чтении, – сказала она.

Лидер социалистов отметила, что возглавляемое ей формирование будет продолжать продвигать отвергнутые инициативы, так как считает их правильными и обязательными к принятию.