Гречаный: Социалисты добьются полного открытия рынка РФ и снижения цены на газ (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня встретилась с жителями сел Старые Каракушаны, Табаны, Новые Каракашаны Бричанского района – в сельских домах культуры и прямо на улице, где можно в неформальной обстановке обсудить все вопросы. Люди открыто рассказали лидеру ПСРМ о том, что их волнует, а претензий к власти накопилось немало.

– Как ни странно это может показаться для многих «экспертов» в столице, но люди в глубинке хорошо разбираются во всех событиях, которые вызывают горячие споры в Кишиневе. Они возмущены тем, что до сих пор не сидят в тюрьме воры, укравшие миллиард, а их зарплаты и пенсии обкрадывают, чтобы вернуть бюджету деньги. Отметила на встречах, что Партия социалистов РМ – это единственная партия, у которой есть не только комплексная программа развития, но и профессиональная команда, которая может реализовать эту программу. Фракция ПСРМ в парламенте в парламенте уже разработала сотни проектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в стране, – подчеркнула Гречаный по итогам проведенных встреч.

Лидер ПСРМ также рассказала, что социалисты добьются полного открытия российского рынка для сельхозпроизводителей Бричанского и Окницкого районов, что позволит сельчанам обеспечивать свои семьи и будет способствовать развитию районов.

– Мы добьёмся снижения цены на газ для потребителей, завершим подключение всех населённых пунктов Бричанского и Окницкого районов к газовой сети. Мы не позволим закрыть ни одну школу и детский сад на территории округа. Партия социалистов всегда рядом с людьми, вместе мы добьемся перемен к лучшему! – подытожила она.