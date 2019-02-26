Гречаный: Социалисты будут добиваться проведения повторных выборов как минимум в 6 округах

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между Республикой Молдовой и Соединенными Штатами Америки, а также внутренней и внешней политики нашей страны.

Особое внимание участники встречи уделили результатам прошедших 24 февраля в Молдове парламентским выборам.

– Отметила, что, в соответствии с предварительными результатами выборов, ПСРМ получила наибольшее количество голосов избирателей и самую крупную фракцию парламента – 35 депутатов. Кандидаты ПСРМ одержали победу на выборах в 17 самых важных одномандатных округах. Тем не менее, Партия социалистов будет добиваться проведения повторных выборов как минимум в шести одномандатных округах, в которых кандидатам ПСРМ одержать победу помешали нарушения избирательных конкурентов, в том числе использование административного ресурса, подкуп избирателей и другие, – сообщила лидер социалистов на своей странице в соцсети.

Гречаный также подчеркнула, что позиция ПСРМ относительно легитимности прошедших выборов, а также решение о дальнейших действиях будут представлены после проведения всех законодательных процедур и утверждения окончательных результатов выборов Конституционным судом.