Гречаный: СНГ нужно нам всем и нашим народам! (ВИДЕО)

Молдова возвращается к полноценной работе в рамках СНГ. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств заявила спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный.

– Содружество нужно нам всем, нужно нашим народам. И если возникают какие-либо другие мнения, то лишь в голове тех политиков, которые считают иначе и не видят блага для своих стран. Нас очень многое объединяет, и эта дружба между нашими народами сложилась веками, и разъединить ее никак нельзя. Я в это верю, – сказала она.