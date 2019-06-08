Гречаный: Сегодня у нас нет Востока или Запада, нет “красных” или “желтых”, а есть единый народ, единая цель и наша Молдова! (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный выступила у парламентской трибуны. Свою речь Гречаный начала с благодарности своим коллегам, которые проявили мудрость и забыли о личных амбициях, борьбе и непонимании.

– Сегодня все присутствующие в этом зале доказали, что они – истинные патриоты, что их нельзя запугать, и что они по-настоящему желают светлого и спокойного будущего своей стране. Мы все ответственны за то, что происходило ранее, но еще большую ответственность мы несем за то, произойдет в будущем. Все мы должны стать, пусть даже на неопределенный период, движущей силой, которая положит конец нищете, конец захвату власти в стране теми, кто хочет подчинить себе все, что их окружает. Мы должны стать щитом для наших граждан, и не забывать о том, что их голоса являются одновременно саблей справедливости, которую они нам доверили. Мы должны служить нашему народу так, как подобает депутатам, – сказала она.

Спикер поблагодарила президента за проявленные вертикальность и мужество, за то, что он не поддался давлению и “борется рядом с нами в эти важные моменты”. Она также поблагодарила присутствовавших на заседании послов и тех, кто не смог прийти, но передает депутатам слова поддержки.

– Сегодня у нас нет Востока или Запада, нет “красных”, “желтых” или “белых”. У нас есть единый народ, единая цель и одна Молдова – для всех. Хочу призвать каждого гражданина, каждого врача, учителя, военного или полицейского, будьте достойны, поднимите головы, поверьте в нас и поддержите нас в этом в начале, потому что сейчас, как никогда, нам нужна ваша поддержка. У Молдовы есть будущее, и пусть нас хранит Бог! – заключила она.