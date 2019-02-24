Гречаный: Сегодня решается дальнейшее существование Молдовы как независимого и суверенного государства (ВИДЕО)

Гречаный: Сегодня решается дальнейшее существование Молдовы как независимого и суверенного государства (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов проголосовала с раннего утра на своем избирательном участке. Зинаида Гречаный отметила, что сегодня – решающий день для всей Молдовы.

– Я неоднократно говорила, что на этих выборах решается дальнейшее существование Республики Молдова как независимого и суверенного государства. Я проголосовала за политическую стабильность, за команду профессионалов и государственников, за тех, кто знает, как отстаивать интересы собственной страны и народа, – сказала она. 

По словам Гречаный, в данной ситуации это самое важное для Молдовы, потому что последние 10 лет в нашей республике была самая настоящая катастрофа.

– Сегодня нам нужна команда государственников, профессионалов, которые будут знать не только как развивать экономику Молдовы, но и как решить все существующие проблемы. Я уверена, что новое парламентское большинство сформируют сегодня граждане, которые придут на выборы. Это – самое главное, – подытожила лидер ПСРМ. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md