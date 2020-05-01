Гречаный: Сегодня нам как никогда нужны солидарность, единство и конструктивизм!

Председатель Парламента РМ обратилась ко всем жителям страны по случаю Первомая. Ниже публикуем текст послания без сокращений.

Дорогие сограждане!

Вот уже более столетия 1 мая отмечается День международной солидарности трудящихся, который стал для нас праздником весны и труда. Я поздравляю вас с этим праздником и желаю вам здоровья, благополучия и процветания нашей стране!

Социальная значимость Первомая значительно изменилась за последние десятилетия, а сегодня он приобрел еще и новый оттенок в связи с чрезвычайным положением, введенным для прекращения пандемии.

Сотни миллионов людей вынуждены оставаться дома, чтобы защитить свое здоровье и здоровье членов своих семей, в том числе в Республике Молдова. Сотни тысяч рабочих мест были переведены в режим онлайн, другие, к сожалению, были «заморожены»…

Чтобы смягчить негативное влияние на население и предприятия, парламент принял несколько законодательных мер для поддержки работников и работодателей и увеличил в шесть раз фонд поддержки безработных в государственном бюджете.

Теперь вместе мы должны приложить усилия для преодоления кризиса и борьбы с его последствиями. И для этого нам как никогда нужны солидарность, единство и конструктивизм. Наши родители строили, камень за камнем, города и села Молдовы. Давайте будем достойны этого примера труда и патриотизма и посвятим силы и знания развитию и процветанию нашей страны!