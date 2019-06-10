Гречаный: С сегодняшнего дня парламент полностью функционален (ВИДЕО)

Гречаный: С сегодняшнего дня парламент полностью функционален (ВИДЕО)

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный несколько минут назад выступила с заявлением для прессы. Спикер заявила, что с сегодняшнего дня законодательный орган страны абсолютно функционален, а весь секретариат парламента признал новое руководство и находится на рабочем месте, исполняя свои функциональные обязанности. 

Секретариат парламента не является политическим органом, а органом, обеспечивающим деятельность как каждого депутата в отдельности, так и всего парламента. С сегодняшнего дня мы работаем в нормальном режиме, будем информировать вас обо всех новостях, они появляются на сайте парламента, – сказала она. 

Гречаный также отметила, что сегодня она провела заседание с секретариатом парламента и главами всех управлений, попросив их обеспечить нормальное функционирование законодательного органа, и все согласились с этим.

– Меня это взаимопонимание очень радует. Мы не собираемся никого освобождать от должностей. Специалисты должны остаться и работать, – добавила она. 

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