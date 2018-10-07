Гречаный: С именем Владимира Путина связан растущий авторитет России на международной арене

Гречаный: С именем Владимира Путина связан растущий авторитет России на международной арене

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья, счастья, мира и новых успехов в искреннем служении на благо России и ее народов.

Лидер ПСРМ отметила в поздравительном послании, что Россия сегодня последовательно идет по пути совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества.

– С именем Владимира Путина связан растущий авторитет страны на международной арене, ее активная позиция по отношению к происходящим в мире процессам. Подчеркнула особый вклад российского президента в укрепление и развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между республикой Молдова и Российской Федерацией. Выразила уверенность в том, что знания, сила духа и полная самоотдача Президента России будут и впредь направлены на решение важнейших политических и социально-экономических вопросов на благо Великой России, – добавила Гречаный. 

Ранее поздравления в адрес Владимира Путина передал и президент страны Игорь Додон.

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