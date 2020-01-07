Гречаный: Рождество — семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага и любовью близких

Гречаный: Рождество — семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага и любовью близких

Спикер Парламента РМ поздравила всех граждан с Рождеством. 

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю всех православных верующих с праздником Рождества Христова!
Желаю Вам здоровья и бодрости, сил и энергии для добрых дел, осуществления всех Ваших благородных начинаний.

На протяжении тысячелетий светлый праздник Рождества дарит нам свет любви, милосердия и надежды. Уверена, что христианские ценности, основанные на заповедях добра и справедливости, будут способствовать укреплению мира и согласия в нашем обществе.

Рождество — семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага и любовью близких. Пусть благодатный свет Рождества озаряет наши дома, помогает беречь и поддерживать друг друга, как бы далеко мы не находились друг от друга, и всегда возвращаться домой.

Искренне желаю Вам мира, добра и благополучия! – говорится в послании Зинаиды Гречаный. 

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