Гречаный: Реформа правосудия очень важна, и мы будем ее поддерживать, но в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с членами Группы по межпарламентским связям с Республикой Молдова Парламента (Сейма) Литовской Республики. Стороны обсудили вопросы реформы правосудия в нашей стране.

– Отметила, что реформа правосудия очень важна, и мы будем ее поддерживать, но в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Необходимо соблюдать рекомендации международных экспертов, чтобы не допустить перехода системы под влияние каких-либо политических сил, – сообщила спикер на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Во время обсуждения политической ситуации в стране Зинаида Гречаный отметила также, что досрочные выборы никому не нужны, люди устали от выборов, хотят и ждут проведения социальных и экономических реформ. Участники встречи выразили солидарность с этой позицией и заявили о поддержке реформ в Молдове.