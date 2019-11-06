Гречаный: Реформа правосудия очень важна, и мы будем ее поддерживать, но в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии (ФОТО)

Гречаный: Реформа правосудия очень важна, и мы будем ее поддерживать, но в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии (ФОТО)

Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с членами Группы по межпарламентским связям с Республикой Молдова Парламента (Сейма) Литовской Республики. Стороны обсудили вопросы реформы правосудия в нашей стране.

– Отметила, что реформа правосудия очень важна, и мы будем ее поддерживать, но в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Необходимо соблюдать рекомендации международных экспертов, чтобы не допустить перехода системы под влияние каких-либо политических сил, – сообщила спикер на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Во время обсуждения политической ситуации в стране Зинаида Гречаный отметила также, что досрочные выборы никому не нужны, люди устали от выборов, хотят и ждут проведения социальных и экономических реформ. Участники встречи выразили солидарность с этой позицией и заявили о поддержке реформ в Молдове.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md