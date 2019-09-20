Гречаный: Реформа юстиции должна проводиться исключительно в интересах граждан (ФОТО)

Гречаный: Реформа юстиции должна проводиться исключительно в интересах граждан (ФОТО)

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с группой экспертов-докладчиков Венецианской комиссии во главе с Симоной Граната-Менгини, заместителем Секретаря комиссии. Во встрече участвовали также председатель и вице-председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко и Василий Боля.

Стороны обсудили действия, предпринятые парламентским большинством в процессе реформирования системы правосудия, укрепления судебной системы, борьбы с коррупцией.

– Подчеркнула важность помощи и опыта Венецианской комиссии в осуществлении реформы правосудия и прокуратуры. Отметила, что реформа должна проводиться исключительно в интересах граждан, и ее последствия должны быть долгосрочными, – подчеркнула Гречаный.

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