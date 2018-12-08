Гречаный рассказала о приоритетах ПСРМ в новом парламенте жителям Бричан (ФОТО)

Гречаный рассказала о приоритетах ПСРМ в новом парламенте жителям Бричан (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня продолжила встречи с жителями сел ее родного Бричанского района. Лидер социалистов побывала в селах Берлинцы, Белявинцы и Баласинешты. Она провела с сельчанами обстоятельный разговор об их жизни, о жизни их сел, о том, что получается, с какими проблемами они не могут справиться и в чем им нужна помощь.

– Рассказала о приоритетах Партии социалистов, которую я возглавляю: повышение средней зарплаты и пенсии, снижение пенсионного возраста, индексация пенсий минимум два раза в год, бесплатное здравоохранение и образование, отказ от проведения административно-территориальной реформы, взвешенная внешняя политика, нейтралитет и объединение страны, запрет унионистских политических движений, защита традиционных ценностей, переход к президентской республике. Отмечу, что Партия социалистов всегда рядом с людьми, рядом с народом – на нас можно положиться! – подчеркнула Зинаида Гречаный. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Лидер социалистов будет баллотироваться в законодательный орган по одномандатному округу №1 – Бричаны.

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