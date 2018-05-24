Гречаный раскритиковала проект поправок в бюджет-2018

Председатель Партии социалистов, глава парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаный выступила на заседании парламентской комиссии по бюджету и финансам в связи с намерением правительства пересмотреть бюджет этого года.

На заседании комиссии 23 мая был обсужден проект поправок в бюджет 2018 года, который предусматривает увеличение доходов на 964 млн леев, а расходов – на 1 млрд 312 млн леев. В результате дефицит бюджета возрастет на 348 млн леев и достигнет 5 млрд 62 млн леев.

Зинаида Гречаный отметила, что одной из ключевых характеристик разработки госбюджета в последние годы является акцент на внешние ресурсы. И это не случайно.

– Власть не занимается, по сути, экономикой, не стимулирует экономический рост, что способствовало бы расширению налогооблагаемой базы и увеличению внутренних доходов бюджета. В этой ситуации единственно, что остается власти, — это расчет на внешние ресурсы, — отметила председатель ПСРМ.

Вместе с тем, при обсуждении проектов бюджета и на 2016, и на 2017, и на 2018 годы фракция Партии социалистов обращали внимание, что такой акцент на внешние ресурсы содержит в себе высокие риски неисполнения бюджета уже на стадии его разработки. Либо власть корректирует бюджет именно по причине не поступления внешних кредитов и грантов в запланированных первоначально размерах.

– Так было, опять же и в 2016 году, и в 2017 году, это произошло и сейчас. Напомню, что осенью прошлого года правительство пришло в парламент с изменением бюджета именно по причине недополученных кредитов и грантов на общую сумму 4,3 млрд леев, — сказала Зинаида Гречаный.

Она отметила, что первоначально внешние ресурсы в бюджете планировались в размере 10,4 млрд леев (почти 30% бюджета), после изменения — 6,1 млрд леев (16% бюджета), а фактически поступило 4,1 млрд леев (13% бюджета). Неисполнение бюджета на 70% было связанно именно с недополученными внешними ресурсами.

Образовавшаяся дыра в бюджете было покрыта налоговыми поступлениями и сборами, увеличение которых, к прошлому году, превысило 20%. Учитывая, что из недополученных сумм 60% — это были кредиты, в структуре источников финансирования дефицита значительно увеличилась эмиссия государственных ценных бумаг (ГЦБ). Первоначально планировался их выкуп, а по факту – плюс 1,1 млрд леев.

– Именно это происходит и с бюджетом на текущий год. Предлагается сократить план по внешним кредитам (на 1,8 млрд леев) и грантам (на 900 млн леев). Итого минус по внешним ресурсам на 2,7 млрд леев. А ведь предлагается бюджет изменить в сторону повышения! Чем же будет компенсировано недополучение внешних ресурсов? Как обычно — за счет экономических агентов и всех нас. Налоговые поступления планируются увеличить на 1,1 млрд леев, а выпуск ГЦБ – на 2,1 млрд леев, что неизбежно приведет к росту внутреннего госдолга, — заключила Зинаида Гречаный.

Отметим, что сегодня, 24 мая, проект поправок в бюджет этого года рассматривается на пленарном заседании парламента.