Гречаный: Ради интересов страны и граждан мы готовы обходить острые углы в отношениях с нашими партнерами

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сообщила журналистам, что Республиканский совет наметил некоторые шаги для подготовки к местным выборам, которые состоятся 20 октября.

– На самом деле Партия социалистов всегда находится в предвыборной кампании, и мы этого не скрывали. Мы всегда рядом с нашими избирателями. И на прошлой неделе мы провели единые дни политического информирования, во время которых мы объясняли ситуацию рядовым членам партии и простым гражданам, – сказала Зинаида Гречаный.

Она также отметила, что сегодня поблагодарила коллег за их поддержку в этот очень сложный период, поскольку люди порой просто не понимали, что происходит.

– Я уверена, что принятое решение было правильным, поскольку в его результате было создано парламентское большинство. Мы готовы обходить острые углы в отношениях с нашими партнерами. У нас есть только один интерес – это интерес Республики Молдова, граждан Молдовы, поэтому мы продолжаем идти по этому пути, – отметила председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный сообщила, что ПСРМ завершает период районных партийных конференций и выборов в территориальных партийных организациях. Она отметила также, что на местных выборах Партия социалистов будет делать ставку на тех активистов, которые хорошо известны и уже давно работают в своих территориальных организациях.