Гречаный: Рабочая группа по сотрудничеству между Парламентом РМ и Народным собранием Гагаузии возобновит деятельность в новом составе до конца летней сессии (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Во время беседы спикер отметила, что деятельность рабочей группы по сотрудничеству между Парламентом Республики Молдова и Народным собранием АТО Гагаузия будет рассмотрена парламентом и возобновлена в соответствии с новым составом законодательного органа к концу текущей летней сессии.

На встрече была отдельно рассмотрена приднестровская проблема, а также приоритетные действия для определения ее оптимальных решений. В связи с этим Клаус Нойкирх объявил о возобновлении осенью этого года переговоров в формате «5+2». Глава Миссии ОБСЕ подтвердил поддержку в предоставлении Молдове помощи и необходимой экспертизы по вопросам защиты прав человека, приднестровского вопроса, реализации Стратегии укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова и сотрудничества между Парламентом РМ и Народным собранием АТО Гагаузия.

В ходе встречи стороны затронули и вопросы деятельности парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, рассмотрены меры для защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также меры, которые необходимо предпринимать на уровне парламента.