Гречаный: Пусть вера никогда не покидает ваши сердца!

Гречаный: Пусть вера никогда не покидает ваши сердца!

16 июня православные христиане отмечают один из главных праздников года – Святую Троицу или Великое Воскресенье. По этому случаю председатель парламента Зинаида Гречаный обратилась к гражданам на своей странице в соцсети. 

– Искренне поздравляю всех православных верующих с этим светлым праздником!

Пусть вера никогда не покидает ваши сердца, пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, и пусть удача всегда сопутствует вашим делам!

Поздравляю также жителей республики, которые отмечают сегодня храмовый праздник своего населенного пункта.

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