Гречаный: ПСРМ всегда будет уделять особое внимание заботе о детях

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила с посланием по случаю Международного дня защиты детей. Публикуем его текст без сокращений.

Международный день защиты детей всегда был одним из моих любимых праздников, он самый шумный, в нем много радости и веселья. В душе каждого из нас живет ребенок. Тот ребенок, который не знает, что такое зло, ненависть, страх, главными для которого являются чувства счастья, добра и любви.

Дети – наше будущее, это та необходимая энергия, которая дает нам силы для дальнейшей борьбы. Партия социалистов всегда будет уделять особое внимание заботе о детях. Мы будем продолжать инициировать социальные проекты, направленные на оказание помощи детям и их семьям. Мы сделаем все возможное, чтобы создать достойные условия для развития наших маленьких граждан.

По случаю этого замечательного праздника я желаю всем детям здоровья, внимания со стороны их близких и выполнения всех их невинных желаний.