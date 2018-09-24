Гречаный: ПСРМ стала поистине народной партией (ФОТО)

С начала сентября Партия социалистов начала активную подготовку к парламентским выборам, которые назначены на 24 февраля 2019 года. Еженедельно формирование проводит митинги протеста против 9-летнего разрушительного правления так называемых «евроинтеграторов» в районах республики.

Однако члены и активисты формирования не забывают также о ставших уже традиционными Днях политического информирования. В минувшие выходные, 22-23 сентября, представители ПСРМ встретились с жителями населенных пунктов по всей стране, проинформировали их о политической ситуации в Молдове, ответили на вопросы, а также раздали свежий номер газеты «Социалисты».

– Партия социалистов всегда рядом с людьми, она стала поистине народной партией, – отметила в данной связи председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.