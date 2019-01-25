Гречаный: ПСРМ идёт на выборы, чтобы победить (ФОТО)

0

Сегодня Партия социалистов начала избирательную кампанию по всей стране. Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный приняла участие в митинге в одномандатном округе N1 – в Бричанах.

Она отметила, что во всех 51 одномандатном округе зарегистрированы кандидаты ПСРМ. И все они будут идти на выборы под партийным символом – под звездой.

Партия социалистов идёт на выборы, чтобы победить и положить конец хаосу и беспределу так называемых «проевропейских властей, чтобы начать преобразования в интересах наших граждан и нашей страны, – подчеркнула лидер социалистов.

Напомним, что старт кампании ПСРМ был дан сегодня по всей стране, включая Кишинёв.