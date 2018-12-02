Гречаный: ПСРМ – единственная политическая сила, которая всегда рядом с людьми (ФОТО)

Партия социалистов провела 1 и 2 декабря дни политического информирования граждан по всей республике. В эти дни представители ПСРМ общались с гражданами, рассказывали им о политической ситуации в Молдове, отвечали на вопросы, а также раздавали свежий номер газеты «Социалисты».

Как отметила на своей странице в соцсети председатель формирования Зинаида Гречаный, Партия социалистов – единственная политическая сила, которая всегда рядом с людьми.

– Мы не начинаем говорить с гражданами прямо перед выборами, как другие политики, чтобы кому-то что-то доказать, – нет, мы все годы, независимо от того, когда наступает избирательная кампания, отстаиваем интересы наших граждан. В этом направлении работают абсолютно все – от председателя партии до рядовых активистов: и депутаты парламента, и советники всех уровней. В командной работе, в ответственности за свое дело, в постоянном, последовательном отстаивании интересов граждан Молдовы – наша сила. Нас, людей доброй воли, – большинство. Приходит наше время, – подчеркнула она.

Напомним, что ПСРМ проводит дни политического информирования граждан как минимум раз в месяц.