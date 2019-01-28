Гречаный: ПСРМ – единственная партия, которая всегда была, есть и будет рядом с гражданами (ФОТО)

Гречаный: ПСРМ – единственная партия, которая всегда была, есть и будет рядом с гражданами (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела встречи с избирателями сел Верхние Халахоры, Балкауцы и Маркауцы Бричанского района. Лидер ПСРМ обсудила с сельчанами насущные проблемы.

Кроме того, Гречаный представила им положения своей предвыборной программы как кандидата в депутаты Парламента РМ.

– Партия социалистов – единственная партия, которая не только перед выборами, но и все эти годы была, есть и будет рядом с нашими гражданами, – отметила она. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Все кандидаты ПСРМ по одномандатным округам будут баллотироваться в законодательный орган Молдовы под символом партии – звездочкой.

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