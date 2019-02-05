Гречаный: ПСРМ – единственная партия, которая все эти годы была, есть и будет рядом с гражданами (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с жителями сел Белявинцы и Баласинешты Бричанского района. Участники встречи обсудили ситуацию, в которой мы все оказались, и те решения, которые могли бы изменить нашу жизнь к лучшему.

– Отметила, что Партия социалистов – единственная партия, которая все эти годы была, есть и будет рядом с гражданами нашей страны. У нас есть комплексная программа развития страны, а также программы каждого округа и всех населенных пунктов, – сказала лидер социалистов.

Гречаный также рассказала о положениях платформы Партии социалистов для Бричанского одномандатного округа N 1, кандидатом ПСРМ от которого она будет участвовать в парламентских выборах 24 февраля.

– Вместе мы справимся со всеми проблемами! – заверила лидер ПСРМ.