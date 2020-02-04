Гречаный провела встречу с руководством НБМ и Фонда гарантирования вкладов в банковской системе (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный вместе с председателем Комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимиром Головатюком встретились накануне с руководством Национального банка Молдовы (НБМ) и Фонда гарантирования вкладов в банковской системе.

Президент НБМ Октавиан Армашу представил на встрече информацию для отчета за 2019 год, в том числе об эволюции и возможных инфляционных и дефляционных рисках, ситуации с резервами, кредитами и депозитами, обменным курсом, прозрачности и эволюции пакета акций коммерческих банков, отношениях с Международным валютным фондом (МВФ), а также видение по укреплению потенциала учреждения и т. д.

В ходе беседы стороны обсудили возможность поддержки экономической политики правительства и стимулирования развития реального сектора. Гречаный отметила необходимость определения мер стимулирования для экономических агентов, в том числе путем расширения возможностей получения и освоения кредитов на развитие.

Во время встречи было отмечено расширение сектора небанковских кредитных компаний и увеличение связанных с этим рисков. В то же время, в парламенте в настоящее время находится проект Закона об улучшении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность небанковских кредитных организаций. Целью проекта, в том числе, является исключение риска чрезмерного долгового обременения населения.

Октавиан Армашу проинформировал также о ходе диалога с Международным валютным фондом в контексте завершения нынешней программы с правительством и о перспективе обсуждения новой программы.

Обсуждение ситуации в банковской сфере продолжилось на встрече с председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов Надеждой Корнецел и генеральным исполнительным директором Фонда Эдуардом Усатым.

По словам представителей учреждения, текущими вызовами для организации являются: повышение потолка гарантии вкладов до 50 тысяч леев с 1 января 2020 года, запуск гарантии вкладов юридических лиц и Фонда банковской резолюции. Окончательный отчет о деятельности Фонда гарантирования банковских вкладов должен быть представлен в парламенте в апреле этого года.