Гречаный провела встречу с президентом Венгрии

Гречаный провела встречу с президентом Венгрии

Спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с президентом Венгрии Яношом Адером. Стороны выразили общее мнение о необходимости использования потенциала сотрудничества и указали на краткосрочные и среднесрочные приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях.

Глава венгерского государства подтвердил открытость Венгрии в отношении Молдовы, а также тот факт, что наша страна остается в списке государств, приоритетных для помощи Венгрии. Янош Адер подчеркнул, что его страна готова поддержать Молдову как в двусторонних, так и в региональных программах, а также в Европейском союзе.

Со своей стороны спикер поблагодарила венгерскую сторону за плодотворное сотрудничество и подтвердила заинтересованность нашей страны в опыте Венгрии в стратегических областях.

 

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