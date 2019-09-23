Гречаный провела встречу с премьер-министром Казахстана (ФОТО)

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Спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым на полях Форума председателей парламентов евразийских стран.

Гречаный поблагодарила Казахстан за поддержку в получении статуса наблюдателя в Евразийском союзе. В свою очередь, премьер-министр Казахстана заявил, что будет полностью поддерживать Республику Молдова в рамках этой и других международных организаций.

– Во время встречи обсудили необходимость увеличения торговли между двумя странами, а также создания производственного хаба в Республике Молдова, что позволит создать новые рабочие места, а также внедрить инновационные технологии в нашей стране, – написала премьер-министр на своей странице в соцсети.

Премьер-министр Казахстана выразил открытость и заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Республике Молдова. Стороны обсудили в связи с этим возможность создания промышленных парков.

Кроме этого, в рамках встречи Зинаида Гречаный поблагодарила за приглашение на Форум председателей парламентов стран Евразии, который проходит 23-24 сентября в Нур-Султане.