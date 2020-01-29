Гречаный провела встречу с представителями подразделений и учреждений Бричанского района (ФОТО)

0

В рамках рабочего визита в Бричанский район председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась с представителями подразделений и учреждений, подведомственных районному совету. Во время встречи были рассмотрены проблемы и задачи в области государственных финансов, здравоохранения, образования, социальной защиты, общественного порядка и т. д.

В контексте бюджетной ситуации Зинаида Гречаный отметила необходимость уменьшить зависимость местных органов власти II уровня от трансфертов из государственного бюджета и формировать собственные ресурсы для экономического роста. Кроме того, она подчеркнула важность разработки районного плана привлечения инвестиций.

Участники встречи также обсудили внесенные в конце прошлого года поправки в законодательство для социальной поддержки пожилых людей, инвалидов, других категорий населения, которыми также воспользуются жители Бричанского района.

– Считаю, что больше внимания в этом году, когда мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, следует уделить поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, их семьям, – отметила спикер парламента.

В заключение встречи Гречаный подчеркнула, что независимо от политической принадлежности, органы власти должны работать в интересах людей, чтобы улучшить их жизнь здесь, в Молдове.