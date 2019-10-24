Гречаный провела встречу с председателем Венецианской комиссии (ФОТО)

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Спикер Парламента РМ встретилась сегодня с Председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио на полях Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге.

– Отметила, что мы высоко оцениваем продолжающееся партнерство Молдовы с Венецианской комиссией. Опыт и конструктивные мнения Комиссии очень важны для осуществления реформ в нашей стране, в том числе для

корректировки усилий по их продвижению. Мы также отмечаем важную роль экспертов Европейской комиссии за демократию через право в электоральных миссиях по наблюдению за выборами, – написала Гречаный по итогам встречи на своей странице в соцсети.

Во время беседы она также подчеркнула, что парламентское большинство полагается на постоянную поддержку Венецианской комиссии в обеспечении необходимых преобразований на благо граждан страны. Кроме того, Зинаида Гречаный подтвердила приверженность властей страны выполнению положений Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским

союзом.