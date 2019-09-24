Гречаный провела встречу с председателем Национального собрания Азербайджанской Республики (ФОТО)

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Национального собрания Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Спикер отметила, что Республика Молдова продвигает сбалансированную внешнюю политику в интересах своих граждан. Зинаида Гречаный выступила за прагматичный подход ко всем направлениям сотрудничества, подчеркнув необходимость активизации экономических обменов и организации бизнес-форумов, и рассказала о благоприятных условиях, которые наша страна предлагает инвесторам.

Во время беседы был отмечен высокий уровень политического диалога, установленного на уровне глав государств. Стороны договорились активизировать сотрудничество на уровне парламентских комитетов и групп дружбы, а также на региональных и международных площадках.