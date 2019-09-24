Гречаный провела встречу с председателем Федерального совета Парламента Австрии (ФОТО)

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Спикер молдавского парламента встретилась сегодня и с председателем Федерального совета Парламента Австрийской Республики Карлом Бадером на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Зинаида Гречаный поблагодарила Австрию за поддержку при формировании парламентского большинства и выступила за углубление и расширение сотрудничества на уровне парламентов двух стран и увеличение объемов взаимной торговли.

В свою очередь, Карл Бадер поздравил власти Республики Молдова с успешным началом реформ и подчеркнул, что Австрия будет и впредь поддерживать нашу страну.