Гречаный провела встречу с послом Великобритании в РМ (ФОТО)

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Спикер парламента встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова Стивеном Фишером.

Во время встречи стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в нашей стране, а также повестку двусторонних отношений.

⁃ Говоря об утверждении нового правительства, отметила его готовность к продвижению реформ, в том числе в области правосудия, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата в стране. Подчеркнула, что кабинет министров должен быть поддержан парламентом в своих действиях. Вновь заявила, что молдавские власти будут и впредь соблюдать обязательства, взятые перед внешними партнерами в рамках двусторонних или многосторонних соглашений, включая Соглашение об ассоциации с ЕС, – отметила Зинаида Гречаный.

В заключение собеседники высказались за расширение двустороннего сотрудничества между нашими государствами, в том числе на межпарламентском уровне.